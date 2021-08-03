幽默搞笑方式獨樹一格的「星爺」周星馳，不但能演還能執導，他所拍攝的作品堪稱香港影壇之寶，周星馳電影至今仍在華人地區不斷重播，百看不膩，而除了自身名氣之外，也捧紅許多「星女郎」，很多人好奇，如今還在電影圈耕耘的星爺，要拍到什麼時候？跟他合作《新喜劇之王》的女星鄂靖文，給出了確切的答案，讓人震驚不已。

周星馳電影儼然成為華人圈的指標特產，即便這幾年星爺已經不自己下去演出，但不影響他作品的知名度，以及驚人的票房，因此流傳了一句話「一年一影帝，百年周星馳」，而除了電影賣座之外，被周星馳相中的女星，被暱稱為「星女郎」，如今也都在圈內有著一席之地，星爺可說是紅星推手，2019年他拍攝《新喜劇之王》，找了當時沒多少作品的大陸女星鄂靖文演出，果不其然，她一夕爆紅，戲約不斷，而鄂靖文也在採訪中，談及了她所知道的周星馳。

鄂靖文曾問過周星馳要拍戲到什麼時候。(中時資料照片)

鄂靖文過去受訪時聊到「貴人」周星馳，透露兩人私下閒聊，她就曾問：「星爺，拍戲、拍電影這麼累，你打算拍到啥時候？」，周星馳當時正低著頭吃飯，但一聽到這個問題，馬上放下筷子看著鄂靖文，直球回應：「我打算拍到死！」。

周星馳的回答，讓鄂靖文深深感受到他的堅定，因此更加佩服，決定用行動力挺恩人，告訴星爺：「那我也演到死！」訪談影片曝光後，眾人盛讚兩位的真性情，事實上，從早期的邱淑貞、張敏、朱茵，到現在的林允、徐嬌及鄂靖文，跟周星馳合作的女星都有很好的發展，如果星爺能繼續拍下去，勢必會挖掘出更多的明日之星。