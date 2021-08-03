Delta變種病毒引爆的新一波感染如同「野火燎原」，美國疾病管控和預防中心（CDC）主任瓦倫斯基 博士（Dr. Rochelle Walensky）周一表示，根據周末公布的數據，美國7天平均每日新冠病毒確診數已經超過去年夏季高峰，當時美國尚未有獲得授權的新冠疫苗。

根據CDC彙整的數據，基於7日移動平均值，上周五美國的單日新冠病毒確診數達到72,790例，已經超過去年夏天每日平均新增確診約68,700例的高峰。

CDC的數據顯示周六和周日的平均每日確診數有所放緩，周六跌至68,326例，周日再降至63,250例，且根據CDC網站上發布的數據，接下來幾天的平均每日確診數將下滑。不過，由約翰霍普金斯大學所彙整的數據卻顯示美國的單日確診數將持續升高，截至周日的每日平均新確診數將進一步增至近80,000例。

瓦倫斯基周一在白宮的疫情記者會上表示：「雖然我們迫切希望結束這場大流行病，但我們顯然尚未擺脫它，我們的抗疫之戰勢必再持續久一些」。

由於高度傳染性的Delta變種病毒肆虐，美國在7月解封後確診數一路急飆，白宮新冠病毒因應小組領導人齊安茲（Jeff Zients）周一表示，過去一周約三分之一的新冠感染病例來自佛羅里達州和德州。他並表示約17%的病例來自於7個疫苗接種率較低的州。

CDC主任瓦倫斯基表示，7日平均每日住院人數約為6,200人，較前7日增加約41%，平均每日染疫死亡人數亦增加逾25%至300人，但仍遠低於去年夏天單日染疫死亡超過1,100人的高峰值。

美國衛生官員不斷敦促尚未接種疫苖的美國人盡快去接種，稱這些疫苗已被證明對新冠病毒與其變種毒株具有高度保護力，尤其是對於重病、住院和死亡的預防效果更為顯著。

周一稍早，CDC公布的最新數據顯示，近來疫情急升帶動了疫苖的接種速度，美國70%的成年人已至少接種過一劑新冠疫苗，較拜登總統原先設下的目標延後了整整一個月才達到這個里程碑。拜登先前表示，到7月4日國慶日，將讓70%的成年人接種疫苖。

雖然有極少數已接種疫苗的人受到所謂的突破性感染，但瓦倫斯基周一強調，美國絕大多數的感染發生於未接種疫苗的人群。她呼籲未接種疫苖的美國民眾保護好自己，並盡快接種疫苗。