威鋒電子(6756)上半年獲利相較去年同期成長1.5倍，累計每股獲利為5.82元，下半年除NB廠持續對IC晶片積極拉貨外，威鋒USB 4也將步入量產出貨，下半年營運可望逐季走強，今威鋒股價開高走高，大漲逾6%，再度衝關500元大關，最高達505元。

威鋒第二季財報亮眼，單季合併營收達8.03億元、季成長10.7%，創下單季歷史新高，單季稅後淨利為2.08億元、季成長12.3%，同步創歷史新高表現，單季毛利率為53.2%、季增加3個百分點，單季每股獲利為3.08元。

威鋒累計上半年營收15.3億元、年增加63.8%，稅後淨利為3.93億元、相較去年同期成長逾1.5倍，每股獲利達5.82元，毛利率為52.3%、年成長2.4個百分點。

全球NB市場儘管隨著歐美疫苗施打，需求傳出雜音，但各國際研調機構對於今年NB成長依舊多維持樂觀態度，加上目前因半導體缺料嚴重，NB廠庫存普遍處於低水位，故對於半導體零組件拉貨積極，下半年也為傳統NB新品推出旺季，故將帶動威鋒下半年營運不淡，法人看好全年有機會挑戰賺進一個股本。

另外，威鋒USB 4控制IC下半年將進入量產出貨，英特爾及超微將在年底前推出新平台，將全面導入支援USB 4技術，該毛利率高於平均產品，有利於威鋒下半年營運逐季走強。