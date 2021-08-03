國民黨在推特上宣揚選手戰果標示「ROC」，卻顯示俄羅斯奧會會旗。民進黨立委鄭運鵬表示，這個笑話其實是國民黨自己的黑色幽默。

民進黨今立院黨團記者會，鄭運鵬回應時指出，這次有很多政黨的政治人物在看奧運，但是平常對這些並不了解，但國民黨犯這樣的錯，講真的令人啼笑皆非。

他說，台灣在奧運失去名稱、國名代表，都是在國民黨時代所發生的，國民黨在寫這樣的文章時，全世界都知道，這個ROC不是台灣的國名，是俄羅斯奧委會，而俄羅斯是因為禁藥太多，所以用這樣的方式代表參賽。「國民黨搞不清楚狀況硬要沾光，結果惹了一身腥，這當然是一個運動笑話」。

他說，也代表國民黨過去對於體育的發展、奧運的關心，大概都是跟著新聞、收視率及熱潮，所以有些人看了盜版影片，前體育署長戴遐齡還公開用連署的方式，要求選手參加下屆奧運，「這些都是笑話」。

鄭運鵬說，「國民黨自己在虧自己，我們也是覺得蠻好笑的」，但也希望國民黨對自己過去犯下的錯誤，不要自己拿來傷口上灑鹽，也不要消費俄羅斯代表隊。

羅致政表示，國民黨自以為幽默，事實上是鬧了國際笑話，民進黨團更擔心的是跟中國搞混，尤其「China」這個字眼在很多方面，都讓外國人有所誤解。