今年在疫情籠罩之下，各行各業都過得不太順利，令人感嘆賺錢不易，但也有人在危機之中找到機遇，發揮強大實力翻身致富。搜狐網命理專欄分享，生肖屬猴、兔、狗的人有膽有識，敢做他人所不敢做的嘗試，哪怕賺錢再難，他們也能靠著雄心壯志出奇制勝，有機會在年底成就一番大事業。

▍1.生肖猴

屬猴的人總是嬉皮笑臉，看似不認真，實際上實力卻很強，他們只要把心靜下來，稍微投入一點就可以取得非常出眾的成績，屬於不鳴則已，一鳴驚人的厲害人物。他們天生做事有膽量，在別人都不敢嘗試的情況下，肯用自己的方法實現目標，所以總能把握住每個賺錢機會，在今年年底，屬猴的人能在事業上發現新商機，不僅大大提升賺錢效率，更能增進生活品質。

▍2.生肖兔

屬兔的人是一個非常細心的人，能夠完美掌握每一次機遇，對他們而言，做一番大事業並不是很困難的事情，因為他們總是能量滿滿，既有周全的謀略，也有長久不間斷的耐心，無論遇到再難的問題，他們都會堅持到底達成目標，不輕易打退堂鼓。屬兔的人在今年很有賺錢運，年底會出現不俗的發展機會，可望一次提高收入和社會地位。

▍3.生肖狗

屬狗的人做事有耐心、毅力過人，即使不是天才型的聰明人，也能憑藉鋼鐵般的志氣發揮才能，一直以來都是職場上的後起之秀。尤其是在今年年底，屬狗的人可在有限的機會之中找到新機遇，賺錢的效率更上一層樓，靠著雄心壯志及滿滿膽量拚出理想生活。