為了使海洋資源不中斷，行政院農業委員會漁業署及新竹縣政府，3日上午在新竹縣的新豐鄉海岸線，放流104萬尾、長度2公分以上的四絲馬鮁魚苗，四絲馬鮁俗稱為午仔魚，具有高經濟價值，期望透過放流，能復育海洋生態。

新竹縣長楊文科表示，今年放流魚種與去年相同，頗受漁民好評，每年魚苗放流的活動不間斷，即使在疫情嚴峻的狀況下，仍在落實防疫措施後實行，期望能提升大眾對於海洋環境保育的重視，也達到增加海域生物資源、知海近海又惜海的效果。

農業處指出，為了復育海洋生態系統，以及增加生物多樣性，因此此次放流選擇具有生態修復功能的中低生態位階魚種「四絲馬鮁」，四絲馬鮁主要棲息地包含沿岸、河口、紅樹林等半淡鹹水海域，新豐鄉海岸線為其適合的棲地，而四絲馬鮁常成群洄游，伴隨漁期到來而湧現。

農業處也估計，此次放流魚苗除了具有生態多樣性等優點外，也預計可為漁民帶來經濟效益，四絲馬鮁俗稱午仔魚，也是國人常食用的海鮮，以50名漁民捕獲2000尾計算，預估可帶來2000萬元收入。

此次在運送魚苗過程中，運輸車皆配備供氧設備，並依不同季節調節水溫，將魚苗從養殖場所到海洋的損耗降至最低，並經專業評估後採取人力傳遞水桶放流方式，以提升放流後存活率。