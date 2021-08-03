東京奧運正比賽得如火如荼，台灣內部不論是人民或是政治人物都為中華隊選手加油，對此，東華大學教授施正鋒認為，當前政治人物當中，最沒有資格談運動的是總統蔡英文，因為2020總統大選時，黨內總統初選一再修改比賽規則，只會把人家的小孩教壞，完全沒有一點運動精神。有網友看完施正鋒的評論，直言一語道破。

施正鋒今（3日）在臉書發文表示，東京奧運正比賽得如火如荼，不僅是人民擠在電視機前面加油，政治人物也不放棄機會蹭熱度，反正國會休會時期、朝野休兵，適逢疫情，立委又不能出國考察，湊熱鬧無傷大雅。難得雪中送炭、只有錦上添花，那是人之常情。然而，既然要分享選手平日流汗的光環，基本功夫還是要有，不要連打嘴炮都不用心。

而奧運舉辦期間又適逢8月1日原住民族日，施正鋒指出，蔡英文除了為原住民族喝采，不忘自我吹噓上任以來為了原民做了多少事。然而，除了沾光，看不出蔡英文是否知道，對於弱勢族群來說，運動是不得已的強項，更是教改多元入學較難剝奪的往上流動機會，刻板印象的背後隱藏著無奈與辛酸？那些更多沒有當上國手的，又有誰來關心？事實上，蔡英文初次大選的原民政策，當選後縮水為道歉文，所謂轉型正義政績大碗小碗，掩藏不了鼻子變長的窘境。

施正鋒認為，其實當前政治人物當中，最沒有資格談運動的是蔡英文，黨內總統初選一再修改比賽規則，只會把人家的小孩教壞，完全沒有一點運動精神。至於民進黨高掛「台獨黨綱」，掛羊頭賣狗肉，前總統陳水扁振振有詞「做不到就是做不到」，只差沒有說「不然你要怎麼樣」。蔡英文進一步高舉「維持現狀」的免戰牌，下面的小嘍囉厚顏出來嚷嚷「美國不支持台灣獨立」，用來合理化自己的懦弱怠惰。試想，政權交到手上、還是全面執政，平常不努力，何時要上場？