東京奧運受到國人關注，台南基層桌球選手訓練環境問題也引起討論，台南市政府向中央爭取前瞻2期經費補助，7月底核定桌球館整建經費約1500萬元，目前正辦理規畫設計的招標，預計2023年初完工。

台南市長黃偉哲表示，台南市桌球館自2006年起即依政府採購法辦理委外經營管理公開招標，並由當時台南市體育會桌球委員會得標，且一直以延長契約或收取補償金方式由桌球委員會委託經營到2017年。期間曾因市府體育處未依程序辦理續約被審計部台南市審計處糾正，因而重新辦理委託經營管理公開招標，在歷經5次無人投標而流標後，第6次才完成招標，並首次由非桌球委員會的廠商經營；2019年因承攬廠商違反契約而遭市府罰款並不予續約，目前由忠孝國中代管，並提供台南市桌球選手訓練。

教育局長鄭新輝表示，在縣市合併之前，桌球館依據當時的台南市立運動場地委託經營自治條例及政府採購法規定，自2016年起辦理公開招標後，就與台南市體育會簽訂5年契約，並由桌球委員會經營管理。2000年12月25日縣市合併之後，原南市自治條例廢止，為避免法規適用分歧，因此以延長契約方式委託桌球委員會持續經營管理，讓桌球館的使用不會因機關整併而受到影響。

然而，因原訂委託契約無續約規定、契約屆滿後展期也無依據，體育處未重新辦理招標程序，逕以延長契約方式辦理顯已不符規定，2012年10月被審計部台南市審計處糾正。在未依法重新辦理公開招標前，市府為避免桌球館委託經營無限期延約再遭糾正，因此採取暫時延約、1年短約、收回自管並收取補償金的方式因應。2017年依規定重新辦理委託經營管理公開招標，期間也多次邀請桌球委員會參與投標，可惜並未如預期。若說市府不重視桌球館與桌球委員會對選手的訓練並不公允。

體育處表示，2017年7月以前，桌球館經營主體皆為桌球委員會，如果將2015年全運會桌球團體賽24連霸失利，2017年全運會僅得第5名，歸責於桌球館委外經營，也似乎未盡合理，因2019年全運會南市桌球重新奪回桌球團體賽冠。

黃偉哲說，雖然南市運動員訓練環境在歷任市長努力下，愈來愈好，但確實還不夠好，市府仍會繼續努力為運動員打造更好的環境，通盤檢討運動訓練場地不足、設備老舊的問題。今年市府也努力向中央爭取前瞻二期的經費補助，其中包含桌球館約1500萬元整建計畫，未來市府會在確保選手訓練空間不受壓縮前提下，提供市民運動空間，深耕桌球基層運動。