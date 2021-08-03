台灣男子羽球選手王齊麟及李洋所組成的「麟洋配」，在本屆東京奧運男子雙打項目拿下金牌，銘傳大學金門分部順應這股熱潮，釋出15個獎學金名額，讓今年銘傳新生無論原先由哪個科系獲得錄取，皆可取得申請轉至金門就讀廣電系或休憩系的入門票，各項獎助學金超過新台幣20萬元，相當於2年免費入學。

銘傳大學校長沈佩蒂表示，金門分部辦學以小班制及學習多元為教育特色，師資與課程和台灣校本部完全接軌外，包括無人機學術科考訓、各種水域、攀岩等實地訓練場、專業／數位虛擬攝影棚、專業電台等各項實習設備，校內設備與場館規格皆十分專業。

沈佩蒂提到，這次李洋在東奧的絕佳表現，也讓國人、尤其是年輕人對金門這片土地更為嚮往。為了讓更多新生有機會認識金門，體驗金門就學生活，特別辦理「110學年度轉入金門分部就學一、二年級優惠專案」，讓所有新生都可以享受到移地教學的多元大學生活樂趣。

沈佩蒂指出，凡申請就讀金門校區的同學，可獲得本校專案獎助學金（按申請之順序錄取）。新生在金門就讀期間，輔導通過「學系學習計畫」，每通過一個學習計畫，給予1萬元獎勵金，每學期最多可以獲得5萬元獎勵金，兩年可獲得20萬元獎勵金外，還可以申請金門縣政府就學津貼每年新台幣1萬元（未申請政府各項就學補助）及交通圖書券每年新台幣4000元，且學生戶籍須於開學後遷至本校金門校區，同享有金門縣政府提供的各項福利。

沈佩蒂強調，在金門就學之學生享有金門各種福利，並不會排擠學生在本校申請其他獎助學金之權利與機會，金門校區的學生均可一體適用。新生申請期限至8月18日止，申請表可逕上銘傳大學金門分部網站下載。也歡迎到金門校區參觀。