《文匯報》報導，江蘇省揚州市新冠肺炎確診病例呈現持續上升態勢，8月2日新增本土確診病例多達40例，顯示疫情仍處於爆發期。為進一步阻斷疫情傳播，揚州市自今天(3日)起進一步升級小區和村莊封控管理措施，每戶每天限一人憑出入證外出採訪生活必需品。

據江蘇省衛健委通報，江蘇昨天（8月2日0-24時）新增本土確診病例45例，其中揚州市報告40例。目前，揚州市累計報告本土確診病例94例，其中輕型31例、普通型61例、重型2例，另有本土無症狀感染者2例。

面對嚴峻複雜的疫情形勢，揚州市新冠肺炎疫情防控工作指揮部發布通告，決定從8月3日零時起，對該市主城區（邗江區、廣陵區、經濟技術開發區、生態科技新城、蜀岡-瘦西湖風景名勝區）除封閉小區（自然村）外的所有小區（自然村），實施升級封控管理措施。

具體措施包括：封控管理小區（自然村）只保留一個出入口，並確保有2人以上24小時值守，其他出入口一律關閉。每戶每天限一人憑出入證（由各社區、村組自行製作）和蘇康碼、行程碼、核酸檢測陰性證明進出小區（自然村）採購生活必需品。涉及市政服務、醫療衞生、公共安全、生活保障等國計民生行業和疫情防控崗位的人員，憑揚州市或區指揮部統一發放的通行憑證，出示蘇康碼、行程碼和核酸檢測陰性證明進出小區（自然村）。

通告要求，做好關愛服務，加強對失能或獨居老人、留守老人、留守兒童等特殊困難群體的關心關愛。對急難危重等急需特殊醫療服務的群眾，做好應急保障服務。