高市72歲沈姓老婦人7月30日接到自稱是久未謀面的多年摯友來電，要求加Line聊天，對方遊說沈婦因疫情關係生技醫療股看漲，誆稱只要跟著她投資挹注金額，可斬獲高額巨利，沈婦信以為真，到銀行匯款45萬，警方接獲行員通報到場，協助沈婦聯繫摯友本尊，戳破詐騙集團「猜猜我是誰」伎倆。

高市三民二分局覺民派出所警員黃家華、趙蓓琳7月30日接到轄區銀行通報，指72歲的沈姓婦人疑似遇到詐騙集團，欲匯款45萬，警方趕抵銀行，趨前詢問沈婦匯款原由，沈婦告知在家接獲多年未見的好友「淑月」來電，對方指換了電話號碼，想加她的Line聊聊天。

沈婦說，和對方聊天後，對方介紹她投資生技醫療股票，聲稱因為她有賺錢，好康相報，只要跟著她一起投資，就可迅速獲利，因此到銀行匯款給對方。

警方研判沈婦遇到「猜猜我是誰」的詐騙手法，協助沈婦聯繫「淑月」本尊，對方指手機號碼沒變，也沒投資股票，沈婦才恍然大悟，感謝警方和行員保住她的老本。