尖石鄉水蜜桃在疫情三級警戒期間，停辦大型展售活動，遊客上山買水蜜桃幾乎掛零，鄉長曾國大在6月底設立尖石鄉水蜜桃「線上銷售平台」，到7月底產季結束，統計首次網購幫農 民銷售約540萬元的水蜜桃，成績還算不錯。

尖石鄉水蜜桃主要種植在海拔1200公尺以上的秀巒村及玉峰村，面積約65.1公頃，今年3到5月成長期遇到持續乾旱，未像去年遇颱風豪雨大量落果，7月初開始採收的水蜜桃，普遍蜜甜多汁，品質很好，但果品重量偏輕，大果數量明顯比往年少。

尖石鄉公所農業課長葉長城說，原本預估今年水蜜桃的產量與去年多3成，每公頃可產8000公斤，初估產量將高達520.8公噸，受到疫情影響，無法舉辦大型展售活動，再加上「封山」幾乎沒有遊客到後山採購水蜜桃，農民除賣老客戶外，只能靠盤商上山收購。

鄉長曾國大為幫助農民銷售，從6月28日開設尖石鄉水蜜桃「線上銷售平台」，分6、8、10及12粒裝禮盒，首次採取產地直銷網購冷藏配送方式，讓消費者品嘗到最新鮮最美味的水蜜桃。

尖石水蜜桃首次採用網購，售價與去年相同，縣長楊文科協請科技廠商踴躍訂購外，新竹基督教聯合關懷協會也發起「認購原鄉水蜜桃，助小農，挺醫護」行動，都引發熱烈迴響。

葉長城說，水蜜桃在7月底近採收尾聲時，遇到颱風豪雨，造成部分還未採收的黃金桃受到水傷，受損約1公頃，並未達申請災害補助的標準，加上今年果品普遍偏輕，總產量推估下修為390.6公噸，而首次採取網購的總銷售金額約有540萬元，推估佔總產值約10％。