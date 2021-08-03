聯電(2303)積極擴產，公告斥資61.52億元向亞翔(6139)購買一批廠務設備，做為生產之用途。亞翔受惠半導體廠擴產以及大陸廠營運回復正常，上半年營收101.26億元，年增62.17%。

由於聯電公布向亞翔購買一批廠務設備，達61.52億元，將成為未來營收的來源，激勵亞翔今早股價跳空上攻，開盤漲8.8%至33.8元。盤中仍漲逾4%。

亞翔今年自結6月營收24.34億元，年增達156.17%，公司表示，主要是去年大陸地區受新冠肺炎疫情影響，現工程已漸漸步入正軌，帶動6月營收較去年同期大幅度增加。

亞翔第二季自結營收約59.2億元，比第一季自結營收持續增長40.78%。

亞翔今年業績回復成長，第一季營運轉盈。第一季營收41.88億元，毛利率5.12%，營業淨損2180萬元，在業外收益挹注下，歸屬於母公司業主淨利3587萬元，每股淨利0.16元。