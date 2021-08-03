遠東新(1402)7月30日除息，股價連日展開填息，今早股價已站回3字頭，填息率逾2成。遠東新上半年營收1147億元，稅後淨利62.3億元，年增68.92％，EPS 1.25元。遠東新的題材已經跨入環保綠色產業以及電動、自駕車的領域。

在全球推動ESG永續投資之際，遠東新再生事業基地橫跨兩岸、日本及美國，未來將增加越南、菲律賓等生產據點，並持續擴充全球產能，其中日本廠即將進入第三期擴建，將增設產能10萬噸再生聚酯工廠。今年越南R-PET新產線、美國鳳凰城3.6萬噸產線開始建置；而美國美國Corpus Christi Polymers〈CCP JV〉垂直整合供應鏈PTA130萬噸、PET110萬噸產線也展開興建中。遠東新已經豎立綠色產業龍頭地位。

此外，全球電動車、自駕車市場起飛，高附加價值車材產業成長可期。遠東新中國大陸蘇州、無錫廠生產的高值化尼龍66工業絲已切入安全氣囊、輪胎簾布與安全帶等車材市場，最快2023年即可投產。遠東新目前尼龍66纖維年產能有2.1萬噸。

蘇州廠研發的尼龍66目前已與全球知名安全氣囊品牌合作，進入認證程序，一旦取得相關認證後即可量產。另外，遠東新的尼龍66經研發創新，品質更安全、更輕，符合電動車、自駕車車材供應鏈標準，預期也可打入供應商的訂單供應鏈。