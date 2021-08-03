3日日股疲弱，受新冠疫情升溫以及中國大陸改整頓網遊業者。早上收盤時，日經指數收27,559.26點，跌221.76點或0.8%。東證收1,926.52點，跌13.53點或0.7%。

受線上遊戲業者Nexon大跌8.71%拖累，日經指數也下跌0.8%。同時，網遊相關族群，像是科樂美跌3.39%，DeNA跌2.64%，萬代南夢宮跌2.62%，索尼也跌1.52%。

不屬於日經225成分股的任天堂，是東證核心30最大輸家，下挫2.16%。同時，也讓東證下跌0.7%。

中國大陸政府聲稱，當地許多青少年沈迷於網路遊戲中，對其身心發展有著巨大負面影響，並指稱這些網遊業者是心靈上的鴉片。因此，相關族群應聲下挫，包括騰訊與網易等。

目前，日本正在努力與第5波疫情奮戰。31日，日本每日新確診數飆升至12,340並寫下新高。另外，2日日本也有超過8千位新病患。

東證指數中，下跌2.28%的航空類股表現最差。同時，礦產業跌2.05%，其次是鋼鐵、石油與煤炭業者，跌幅均在1.85%上下。東證下跌最多的是汽車零組件供應商GMB，因財報太糟股價重挫15.83%。網路業者E-Guardian獲利佳因此飆升15.71%。

美國投資銀行Houlihan Lokey打算公開收購日本金融同業GCA，目前是待價而沽的狀態尚未交易。