大聯大(3702)今日舉辦股東會，看好全球半導體營收持續成長，將持續提供加值型供應鏈管理服務、具競爭力之零件及整機解決方案，並持續導入智慧倉儲，另外，大聯大日前董事會也已經通過每股配發現金股利3.1元。

大聯大2020年合併營收6098.86億元、稅後淨利81.23億元、基本每股盈餘4.77元，皆創下歷史新高；關鍵績效指標之營運資產報酬率(ROWC)為9.50%，母公司股東權益報酬率(ROE)為12.60%。

大聯大表示，綜觀去年，核心3C產品穩健成長，非3C領域如IoT、汽車、工業用電子快速成長，佔總營收比重達23%。員工人數約5200人，其中技術支援工程師(FAE)團隊人員佔20.9%，提供「方案在線」207項；全球營運據點約104處，亞太及北美各約76處及28處，全球供應鏈跨區支援超過550個VMI後勤專案，香港智慧倉儲升級建置完成，實現一站式服務。

展望2021年，大聯大表示，全球半導體營收成長，5G行動通訊、伺服器、存儲、記憶體、物聯網(IoT)、汽車、工業電子等領域已成為市場主軸。大聯大經過多年積極佈局與耕耘，充分掌握市場成長契機，持續提供加值型供應鏈管理服務、具競爭力之零件及整機解決方案，協助客戶開發及投資未來市場，與供應商、客戶共創三贏的局面。

大聯大第二季合併營收連續兩季度創單季新高、超越財測高標、首次季營收突破2000億元大關達2002.3億元，較去年同期年成長33.7%；累計前6月合併營收亦創同期新高達3773.4億元，相較去年同期成長34.4%。

大聯大日前董事會也已經通過每股配發現金股利3.1元。