IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠南電(8046)營運自去年以來持續暢旺，公司今年營運策略聚焦7面向，盼持續挹注成長動能、創造更高營運利益。同時，公司也提高員工待遇，去年逾4千名直接員工平均年薪達102萬元，較前年86.5萬元增加18％。

呂連瑞指出，載板是高難度、高投資、高人力的「三高」產業，董事長吳嘉昭指示，今年營運策略聚焦7面向。首先，由於客戶及產品應用愈趨多元，將致力培養優秀的研發及製程技術人才。其次，將持續推動智慧生產、優化製程條件，提升產線良率及效率。

呂連瑞指出，載板近2年從買方轉為賣方市場，主因產業鏈已在台灣成型，新產品推出所需晶片約9成都需要載板。透過推動智慧生產及製程優化，南電參與客戶先期產品設計，提供原生數據分享生產資訊，使客戶新產品上市及交期得以縮短。

再者，南電持續提升高值化及尖端產品產值比重，相關效益已帶動去年營運逐季成長，以原幣別計價營收至今年第二季已連6季成長，在產品的量與質上均有好的變化。未來將進一步整合原先封閉式平台資訊轉為開放式平台，透過大數據分析進一步優化產品生產。

擴產計畫方面，南電錦興廠透過去瓶頸提升產能，目標今年底完工、明年首季投產，同時加速樹林廠ABF載板產能擴建，目標明年底完工、2023年首季投產，後續尚有擴建及布局計畫持續進行中，持續挹注營運成長動能、盼創造更高利益。

同時，為感謝員工辛勞付出，南電亦同步調升員工待遇。呂連瑞表示，員工達5～6千人的載板公司，年薪破百萬的直接員工其實不多。南電目前員工約5900人，去年扣除高階經理人後的直接員工平均年薪達102萬元，較前年86.5萬元增加18％，超過4千名員工受惠。