台南市議員許又仁批台南市的國中校長遴選有問題。（洪榮志攝）

台南市長黃偉哲（右）、教育局長鄭新輝認為，校長遴選的核心精神，是為學校選出優秀的校長。（洪榮志攝）

台南市國中校長遴選問題，3日在市議會爆出火藥味。議員許又仁批評教育局不尊重績優校長意願，強勢要求對方調任內部管理問題較多的學校，導致校長被迫退休。儘管市長黃偉哲、教育局長鄭新輝都解釋，這是為了替學校選出優秀的校長，但教師出身的許又仁並不認同，堅持要求黃、鄭當場道歉，雙方劍拔弩張、針鋒相對。

許又仁在市政總質詢自由發言時間，直指台南市的國中校長遴選有問題，還點名績優的前海佃國中吳振壬任滿8年後，原本希望調任永康國中，但因教育局強勢要求他出任善化國中校長，導致吳不得不申請退休。

許又仁說，善化國中因內部管理有問題，教師間派系林立，長期以來多任校長都只待滿一任4年就請調離開，導致沒人想去接校長。教育局為了要讓吳振壬接任善化國中，在校長遴選之前還更改填寫志願序的原則，導致對方迫於壓力無奈申請退休；甚至之後被遴選擔任善化國中校長的吳奇穎也放棄，目前只能指派代理校長。

吳振壬也表示，他原本調任的志願序第一順位是永康國中，但因無法接受敎育局在校長遴選前對制度的臨時修正，對教育局長無法尊重校長的遴選意願感到心灰意冷。

許又仁認為，台南市校長遴選辦法10年來，年年更改其中的條文，直到目前為止仍然未能形成一個穩定的制度；今年辦完校長遴選後，還是無法替善化國中遴選一位好校長，甚至剛遴選完史無前例就有校長出缺，對此黃偉哲及鄭新輝有負鄕親的期盼，應該正式道歉。

黃偉哲答詢認為，校長遴選的核心精神，是為學校選出優秀的校長。鄭新輝也說，獲遴選從110學年度起擔任善化國中校長的吳奇穎，因須照顧年邁病重父親，因此申請放棄遴選結果。該局考量如果重行補辦校長遴選，經評估整體作業期程，應來不及在8月1日的110學年度開始前完成，為穩定校務改指派儲備校長吳旭泰擔任代理校長，代理期間從2021年8月1日起至2022年7月31日止。

教育局認為，吳旭泰的學養俱優，並已擔任13年主任，歷任3個處室主任，行政歷練完整，過去也曾獲得教育部教學卓越獎、閱讀磐石獎、空間美學暨特色學校優等殊榮；尤其，他到任後善化國中各處室主任及組長共13人，都由正式的教師兼任，行政團隊全數到位，已為該校展現開創嶄新局面的契機，相信在他的帶領之下，學校能逐漸穩定發展。

教育局還強調，由於過去善化國中屢次發生校內次級教師團體干擾校務運作、正式教師拒絕兼任行政工作等情事，該局著手診斷校務問題，並進行聯合訪視與輔導後，目前已有初步成果。