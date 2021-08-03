富邦悍將3日宣布，與今年中職選秀狀元江少慶達成簽約共識，8日將在新莊主場賽事前為他舉辦加盟儀式，首波個人週邊商品則搶先在6日上架。

身高186公分、體重94公斤的江少慶，旅美生涯自2011年和印地安人隊簽約後正式展開，但旅美路一坡三折，第一年就經歷了韌帶置換手術，苦熬過漫長的復健之路後，2016年才真正投完第一個完整球季，隔年被選進國家隊參加世界棒球經典賽。

之後江少慶改披老虎隊戰袍，單季先發出賽26場，寫下131局、128次三振、9勝紀錄，同年再次披上國家隊戰袍，參與世界12強棒球賽也繳出亮眼佳績。

旅美9年的江少慶最高層級到達3A，並曾在小聯盟投出過無安打比賽，今年選擇返台延續個人職棒生涯，先與富邦簽下「自行培訓合約」入隊訓練，並在季中選秀獲得富邦親睞，球團也將在8日賽前為他舉辦加盟儀式。

領隊蔡承儒說：「很開心能邀請少慶加入團隊，不僅為投手再添一名重要的即戰力，也期許他能無私分享精湛的球技，並透過自律的訓練態度為球隊注入不一樣的氛圍，與悍將們一起越來越好。」