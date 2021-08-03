(13：55更新)低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，氣象局發布北北基、中投雲、嘉義縣、南高屏、宜蘭11縣市大雨特報，今天大台北、東北部、南部地區及中部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。提醒今天天氣仍不穩定，中部以北、南部山區容易出現局部大雨或豪雨，南部平地也有大雨機率。

11縣市大雨特報。(翻攝自氣象局)

氣象局表示，今天台灣仍在低壓帶內，偏強的西南風持續將水氣往臺灣輸送，天氣依舊不穩定，西半部出現陣雨或雷雨、短延時強降雨的機率偏高，其中中部以北、南部山區容易受到風向輻合及地形作用出現局部大雨或豪雨，南部平地也有大雨的機率，東半部雖然沒有西半部降雨明顯，但也是有局部短暫陣雨或雷雨，並且在午後東半部山區也有大雨發生的可能；連日降雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

氣象局表示，西南風偏強，基隆北海岸、南部、東南部含蘭嶼、綠島，及恆春半島易有8至9級強陣風，且東半部及西南部沿海地區有長浪發生的機率，鄰近海域並有較大風浪，前往海邊活動請注意安全。