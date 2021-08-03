台中市運動健將在東京奧運奪牌創佳績，市長盧秀燕3日在市政會議會宣布，針對台中選手，加碼奧運、帕運激勵金，拿下銀牌的柔道好手楊勇緯除了可以拿到國光獎金700萬元，台中市頒發銀牌獎金9萬變200萬。楊母表示，很棒，可為台中市留住體育人才。

為激勵台中市籍的運動好手在奧運及帕運殿堂為國爭光，台中市長盧秀燕3日宣布，台中市政府提高奧運金牌激勵金至300萬元、銀牌獎金至200萬元、銅牌獎金至100萬元。

柔道好手楊勇緯除了可以拿到國光獎金700萬元，台中市頒發銀牌獎金9萬變200萬。楊母指出，台中市府提高奧運激勵金，對選手有一定鼓勵和幫助，讓他們在比賽中能全力以赴，可為台中市留住運動人才，這是好事。

由於楊勇緯一戰成名，家人生活稍微受到影響，他的經紀人上午受訪指出，謝謝市府激勵金加碼支持，楊勇緯父母與家人希望低調，不會在后里舉辦任何公開慶祝活動，也不會公布楊勇緯返家時間。