台科大設計所學生謝宗宜《一》，奪得紐約ADC藝術指導協會銀獎，在國內外囊括多項影展與設計動畫獎項。（台科大提供／李侑珊台北傳真）

《臭蛋》NIDUS：Barney's Egg

謝宗宜《一》(One After Another)

新冠疫情影響人們的生活，大家遭受到無比的壓力，也面對生離死別。台科大設計所學生動畫作品徐世謙《臭蛋》和謝宗宜《一》，分別透過動畫短片告訴大家如何處理與解放負面壓抑，以及面對生死離別要如何釋懷，兩動畫分別奪得紐約ADC藝術指導協會金獎和銀獎的殊榮，更在國內外囊括多項影展與設計動畫獎項。

紐約藝術指導協會年度獎（New York Art Directors Club Annual Awards）今年舉辦第100週年，是全世界首屈一指且舉辦最久的設計競賽，不僅是全球廣告與設計界公認最具代表性的專業設計獎項，也是世界各地學生踴躍參賽的設計獎，並是教育部所獎勵的第一等的重要設計競賽。

今年共有2200多件作品參加紐約ADC藝術指導協會2021年學生獎(YOUNG ONES STUDENT AWARDS)，共選出192件得獎作品，其中在動畫作品(Motion／Film Craft／Animation)，全球只有2金1銀1銅共4件動畫得獎，台科大動畫作品佔了2部，分別獲得一金一銀，非常難得。

台科大校長顏家鈺表示，台科大設計系同學們從事動畫創作的人數其實不多，因為動畫作品需要長時間的醞釀，一部動畫產生是複雜的整合且跨領域專長，不僅是影片的架構、腳本、藝術、設計的呈現，還包括配音、動畫、軟體技巧的運用，常常耗時一年才有一部作品，很開心看到同學們花心思和時間投入的動畫在各國際設計展和影展大放異彩。

《臭蛋》(NIDUS)是一齣關於負面情緒壓抑與解放的作品，臺科大設計所徐世謙將情緒譬喻為蛋，描寫其孳長、變異、孵化的過程。主角因情緒爆發而產下一顆蛋，他試著照顧、孵化蛋，直到整個人被這顆蛋吞噬，比喻負面情緒漸漸漫延、滿溢、深深影響生活，直到不得不得去正視面對問題，最後在恐懼的狀態下，再次與腐敗的情緒溝通並融合，同時與情緒共存，才能蛻變為另一個樣貌。

徐世謙表示，現代人有很多情緒壓力需要抒發，每個人都有不同的方式，也有不少人選擇逃避，忽視這個問題，但卻在生活上漸漸孳生出巨大影響。因此，想透過動畫作品，告訴大家要去面對和親近自己的情緒，不能把它晾在一邊，不管是輕微或激烈的方式都要去處理這些問題，而且面對情緒沒有什麼最正確的方式或最完美的方式，但千萬不要去忽略它。

《一》(One After Another)是透過主角來闡述對於阿公的思念及人生的體悟，以摺紙船的步驟對應人一生的經歷，看似複雜，但仍是一步一步、一面一面，緩緩摺起，要摺出一艘紙船需要經過每個步驟，人生的生離死別也是如此。

台科大設計所謝宗宜表示，台灣會以摺紙蓮花來為死者祈福，所以當初想到透過紙船來代替死亡，摺紙的動作則代表每一個人生的步驟和最後的釋懷感。

這個動畫作品透過紙船在水上來表達人一生的歷程，紙船在水上經歷人生步驟，透過「雙棚紙船」是因為它最後的步驟需要將紙船「由內往外翻」，這動作意象的轉變讓我連接到面對親人逝世的心境轉折及釋懷，希望大家不要把死亡看得太嚴重，將最後一步驟做完，就能慢慢接受和釋懷。

謝宗宜說， 前幾年外公逝世，其實自己當下沒辦法消化那樣的情緒，一直放在心裡沒有去正視與處理它，經歷了這個作品，感覺把自己對於外公的情感以及自己的生死觀都好好地梳理了一次，也好好地跟自己對談了一次，這種釋懷感真的太好了，因此也希望透過動畫短片幫助大家有不一樣的觀點，能理解不同的人生哲理，面對生離死別亦可接受和釋然。