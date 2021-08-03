「世界球后」戴資穎不敵大陸對手陳雨菲，以1:2摘銀，賽後她在IG無奈表示：「無法站在最高的頒獎台上，總是有那麼一點遺憾」，曾與小戴交手落敗的越南女將阮翠玲，特地在臉書發文鼓勵：「你永遠是我的偶像」，讓不少台網友快被暖哭。

戴資穎三度踏上奧運殿堂，一路過關斬將來到金牌戰，雖沒能贏過強敵陳雨菲「銀恨」，但高水準的表現及運動家精神早就備受肯定，賽後小戴在IG感謝大家的支持與協助，儘管結果留下遺憾，但不完美成為前進動力，「或許我不會再有一次參加奧運的機會，但這個目標我也算達成了，只是不這麼完美。我只想告訴自己：戴資穎，妳很棒！」

上月26日與戴資穎對戰的阮翠玲，即便敗下陣，仍展現運動家風度，轉發小戴的貼文感性地喊話：「我知道你竭盡全力拚到最後，無論如何，你永遠是我的偶像，我會永遠支持你，讓我們好好休息吧！」並在限時動態曬兩人的合照，寫道：「你永遠是我的偶像，你做得很棒了！」

不僅阮翠玲替小戴加油，8強賽敗下陣的泰國好手依瑟儂也在IG祝福戴資穎能實現一直以來的夢想，「一定要贏到最後喔！」印度一姐辛度也在小戴失金後，跑過來捧著她的臉，溫暖的說：「我知道妳很難受，妳已經表現的很好，只是今天不是妳的局。」接著把小戴擁在懷裡說：「我都知道。」感人的舉動圈粉大票台網友，紛紛到辛度的IG祝賀摘銅。

戴資穎儘管沒能拿下金牌，但獲得對手的真誠安慰與祝福，讓大家目睹她的好人緣，感性的留言：「她們的友情真的萬歲」、「到底要被暖幾次」、「小戴看到一定很感動」。