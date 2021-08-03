台灣選手在東京奧運創下史上最佳的成績，各縣市為鼓勵選手紛紛加碼獎金，台東縣長饒慶鈴今也宣布加碼獎金給舉重項目的郭婞淳，但台北市長柯文哲仍未鬆口，只說不應當戶籍不同、獎金也不同，這沒道理。

台北市觀傳局今舉行「台北x鳴日號x臺東x熱氣球」合作記者會，柯文哲、饒慶鈴都出席，對於金門、台中等縣市紛紛喊出幫東奧選手加碼獎金，台東是否會加碼獎金給郭婞淳？饒慶鈴表示，一定會幫設籍台東的郭婞淳加碼，只是目前數字不能告訴外界。

但對於羽球男雙「麟洋配」王齊麟與李洋奪下金牌，但兩人設籍縣市不同，造成獎金數目也不同，柯文哲認為，這種東西不急啦，北市府會做一個比較長遠的規劃。

柯文哲強調，自己認為不應當戶籍不一樣獎金就不一樣，這沒道理，其實更重的還是要建立台灣的運動產業，這樣才能永續經營，而不是比賽完領一個獎金就沒有了。

柯文哲坦言，他在2017年辦世大運，最遺憾的事沒把台灣運動產業一次做出來，若沒有運動產業，很多運動員後來都到市政府上班，不然就拜託企業認養，像棒球隊由興富發等企業認養，但強調運動產業要做起來，較為長遠與整體規劃。