美國聯邦眾議員貝肯建議，台灣應該使用自己的國旗跟國歌來參與國際賽事。民進黨立院黨團書記長羅致政表示，這個問題該推動的過程當中，國內的共識及國際上的支持是並行不悖，所以這是一個長遠的目標。

羅致政指出，先感謝台灣所有參加奧運的選手，因為傑出的表現，讓全世界看到台灣有這麼優異的成績，但正因為傑出的表現，各國媒體在報導或重視這個新聞的時候，就開始去注意到，台灣被迫用中華台北的名義，甚至升的是會旗、唱的是國旗歌，因為其傑出的表現，讓世界看到問題之所在。

他說，但是這個問題的解決需要更多的努力，「以台灣為名在國際社會被看到被認同被支持，絕對是我們的目標」，但是這個問題在推動的過程當中，國內的共識及國際上的支持是並行不悖，所以這是一個長遠的目標。

他說，感謝美國眾議員這樣的一個提案、聯署及支持，國人的部分，也期待未來在這個議題的討論上，大家能朝共同的目標邁進，也就是「希望有一天在這些場合，能升起我們真正的國旗，以我們的名稱參與國際的活動」，這個目標應該是清楚的。

他表示，但是這段期間，是選手最重要的競賽時刻，最重要的還是來為台灣的選手加油，希望有更好、更多的表現，被國際社會看到注意到台灣的存在。