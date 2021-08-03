台中市政府推出「紓困十方」因應疫情，市議員張玉嬿、謝志忠、王立任、張耀中、黃守達今在議會抨擊說，其中「資金紓困窗口」這兩個月接獲5000多通的諮詢電話，市府專案「青創及中小企業貸款」成案件數卻掛零，去年也僅成案4件，市府資金紓困方案聊備一格，僅是大內宣口惠實不至。經發局指出，中央推出的利率較低受到民眾歡迎。

張玉嬿指出，市府去年3月推動疫情「紓困九箭」由經發局統籌，號稱貸款協助、勞工生活補助等各方式，提供各紓困對象適用方案，其中號稱全國首創單一「資金紓困協調窗口」，一通電話即可服務，協助產業渡過景氣寒冬。

實際檢視卻發現去年有2000多通資金紓困諮詢電話，市府專案的青創及中小企業貸款僅新增核貸4案、350萬元，協助業者緩繳本息50萬元；今年疫期更嚴重、更廣泛，接獲五千多通諮詢電話，新增核貸件數卻掛0。

謝志忠、張耀中及黃守達批評說，需要救急、救窮的業主有數千家，市民明明急需要這筆救命錢，但市府卻只會轉介給中央的專案貸款，市府專案貸款聊備一格、畫餅充飢，紓困九箭、十方僅是市府大內宣，實際政策成效有限，口惠實不至。

王立任痛斥，經發局更沒有提出任何局內預算來協助紓困，反而只是當「1999」只有轉介功能。反觀文化局的藝文紓困專案去年編列853萬5000元、核定109件，今年更編列預算1000萬，並已核定142件。經發局應當拿出態度，編列預算，立即幫助需要紓困資金的民眾，而非單純當一個轉接站而已。

張玉嬿、謝志忠、王立任、張耀中、黃守達指出，紓困九箭、十方根本無法及時協助資金窘困的企業主，連新推出的「振興經濟大補帖」也都是舊瓶裝新酒，換湯不換藥，要求市府根據中央資金紓困方案，再研擬救急、救窮的加碼方案，真正協助市民度過經濟難關。

經發局長張峯源指出，因中央有推出貸款民眾會導向中央申請，市府將平台提供給市民協助，中央推出的利率較低比較受到民眾的歡迎。