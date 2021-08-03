中央流行疫情指揮中心5月中旬將全國升為三級警戒，要求多個行業停業、重創勞動市場，多個部會針對所屬遭停業的勞工發給4萬元生活貼，但時代力量黨團今天指出有業者以「5 到 7 月發放的工資」抵扣紓困補助，導致許多勞工根本無法領到足額補助，對此，勞動部表示，是否能抵扣要看各部會規定，但如無法抵扣雇主予以抵扣時恐涉勞基法未全額給付工資，可處2萬元至100萬元罰鍰。

包括經濟部、衛福部、文化部、教育部及交通部等部會都針對所屬事業單位祭出3萬元的強制停業勞工生活補貼、勞動部則用就基安定基金再補發1萬元。

時力黨團要求，應讓薪資歸薪資，補助歸補助，通知受補助業者不得抵扣薪資，並肩負查核業者未全額給付工資的責任，才能真正補助到被中央勒令停業而受疫情影響的勞工實際所需。

勞動部條件司司長黃維琛表示，因應指揮中心宣布特定場所應關閉，事業單位因而停業者，原約定的例假及休息日及法定休假日，工資應由雇主照給；至於有關各部會紓困補助發放方式及雇主是否得用以抵扣薪資費用，仍應探究各部會對於紓困方案政策設計內涵，但如涉及未全額給付工資則可依勞基法處2萬元至100萬元罰鍰。