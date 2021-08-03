從去年下半年開始，全球航運供應鏈因過量的貿易需求陷入緊繃，加上今年發生多起大規模中斷事件，如長賜輪卡蘇伊士運河及廣東疫情造成鹽田港壅塞等事件，讓問題更為嚴重，沒想到上月底河南與西歐又爆發水患，有專家示警，航運供應鏈再受重擊，運價可能因此再上漲，此外，西歐是許多汽車商的生產重鎮，洪災造成的延遲也成為汽車產業的新麻煩。

CNBC報導，毀滅性的洪災影響河南與西歐的整體供應鏈運作，用於運送貨物和原物料的鐵路受到損害，加上工業區淹水，廠內機械、設備與倉庫都受到影響。

航運商Mandarin Shipping執行長Tim Huxley說：「歐洲與大陸的水患將給予供應鏈再次重擊，從捷克、斯洛伐克進入港口鹿特丹或漢堡的鐵路都已經嚴重中斷，將延誤貨物進出，進而擾亂整個產業的運作，運價也會跟著上漲。」

供應鏈軟體商E2open執行副總裁Pawan Joshi表示，「原物料配送出現延遲，整體產業將出現連鎖效應，影響時間從數周到數個月不等，因此，我們可能會看到消費電子、家具及服裝等各類商品的價格出現上漲。」

此外，由於許多汽車製造商及原料供應商都位在洪水嚴重破壞的地區，因此汽車生產線再出現危機，這也是汽車產業在晶片短缺之後的另一個麻煩。

風險管理公司Everstream AI方案副總裁Shehrina Kamal強調，「德國、荷蘭、盧森堡和比利時的工廠首當其衝，因為許多為汽車、工業和航太產業的零件供應商都在那裡。」

Shehrina Kamal補充說道，「隨著洪水消退，主要的高速公路和道路已清理乾淨，但部分受影響的工業區較為嚴重，會影響供應狀況，洪水的影響可能會在未來幾周內波及供應鏈。」