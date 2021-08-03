國際貨幣基金（IMF）最新報告指出，2020年人民幣匯價被低估0.5％，實際有效匯率區間在被低估10.5％至被高估9.5％。另外，基於美國經濟基本面，美元被高估約8.2％，為被高估5.2％至11.2％實際有效匯率區間的中值。

綜合外媒報導，IMF於年度「對外部門報告」顯示，儲備貨幣在2020年初疫情爆發時升值，但由於非常規政策支持和疫苗分發方面的積極消息，自2020年3月中以來貶值。

報告還稱，2020年全球經常帳赤字和盈餘合計佔全球經濟產出的比重，從2019年的2.8％擴大至3.2％。預計這些失衡將在2021年進一步擴大至佔全球GDP的近3.4％，然後隨?美國和其他富裕國家的預算赤字下降和貿易正常化，將縮小至約2.5％。

報告稱，新冠疫情大流行逆轉了2020年全球經常帳逆差穩步下降的趨勢，因發達國家的巨額赤字援助支出，加上醫療用品貿易失衡擴大，以及石油和旅遊需求大幅下降。