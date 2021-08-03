電源供應器廠僑威(3078)擴建越南新廠，目前正進行新舊廠產線整併，僑威董事長潘君威表示，未來越南新廠產線將達20條，並以出貨美國客戶產品為主；雖然有缺料等變數，但因電競等宅經濟高瓦數電源需求強勁，僑威正向看待下半年營運，預估今年業績會比去年好，今天股東會通過每股配息3.15元。

僑威今天舉行股東會，去年第1季因大陸地區新冠肺炎疫情爆發，致使僑威生產及銷售受到影響，但疫情之下遠距生活逐漸成為常態，居家工作及宅經濟興起，電腦及網通設備需求大量增加，加上顯卡新品上市，電競及挖礦熱潮帶動電源供應器升級潮，推升高瓦特數電源供應器出貨，僑威業績自去年第2季展現強勁成長力道至今，109年合併營收亦創下歷年新高。

受惠於電競相關需求從去年旺到今年，且新一代處理器規格大幅提升帶動高瓦特數電源供應器升級潮，降低了電子供應鏈缺料衝擊，僑威第1季稅後盈餘為3.03億元，年成長2.4倍，單季每股盈餘為1.33元，累計上半年合併營收為54.57億元，年成長98.53%。

就各產品來看，PC相關電源產品佔僑威上半年營收比重約75%，其中中高瓦功率(550W以上)佔PC電源80%到85%，非PC相關電源佔比約25%，主要是網通及安控相關產品，約佔非PC產品80%到90%，其他則是IPC、無線充電、電動兩輪車及汽車充電電源汽車、充電樁等。

中美貿易戰引發供應鏈移轉，僑威因幾年前已在越南設廠，成為受惠者，為因應客戶需求，僑威也增建新廠，新廠於去年底完成，原本新廠架設兩條PC電源線及兩條Adapter線，僑威於第2季開始將舊廠產線併到新廠，各增加1條PC及Adapter產線，成為3條PC電源及3條Adapter產線，越南舊廠則改為生產變壓器，包括輔助變壓器及主變壓器產品，以支應越南新廠所需的變壓器，整併及擴產後，預計越南廠可增加約20%到30%以上的產值。

就各廠來看，目前僑威電源產品生產以大陸廣州廠區為主，江西廠負責生產變壓器、線圈、線材及散熱片等，亦有塑膠射出產線，越南廠則先導入美國客戶產品；整體來看，大陸廠區產能約佔總產能80%多，越南廠佔比約10%多。

展望下半年，僑威表示，電競高瓦數電源供應器及網通高階機種訂單看起來還不錯，但部分IC元件缺料問題未解，是下半年的變數，整體來說，正向看待下半年營運。

僑威109年合併營收為75.55億元，年成長44.18%，創下歷年新高，稅後盈餘為10.34億元，年成長83%，每股盈餘為4.55元。

今天股東會也完成董事改選，新任董事為宣合投資公司代表人潘君威、尚擎投資公司、豪盛國際投資公司、京富投資公司、吳建東、吳鑄陶；新任獨立董事有黃東榮、朱從龍、柯勝峰。