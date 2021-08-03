美國食藥管理局（FDA）前局長、目前是輝瑞等多家公司董事會成員戈特利布博士（Dr. Scott Gottlieb）周一接受媒體訪問時表示，他認為美國最快將於下個月起，開始向年長者與免疫系統受損的人提供新冠疫苗加強劑。

戈特利布表示：「我的猜測是在9月或10月某個時候，我們將為年長者和免疫功能低下的人提供疫苖加強劑」，「坦白說，我確實認為至少年長者和12月、1月就接種疫苗的人應該更認真考慮此事」。

他表示這些人現在似乎較容易受到新冠病毒感染，「這當然令人擔憂，因為最終可能出現突破性感染，並發展成更嚴重的疾病」。

戈特利布在2017年至2019年川普總統任內領導美國食藥管理局。他表示，加強劑將是美國現有疫苗的第三劑，除非出現任何導致疫苗失去效力的病毒變異。他並表示，美國政府採購的疫苖，已足以為其所有人口接種加強劑。

對於有些人認為這是一場零和競賽（Zero-sum game），美國施打加強劑將排擠其他國家能取得的疫苖，他表示，這些疫苗已經採購完成，且其中很多已經是存貨。這些疫苖已經存在，且只有美國政府能夠動用。基於國安考量，美國政府必須備有庫存的新冠疫苗。

根據美國疾病管控和預防中心（CDC）的數據，儘管每日接種率低迷不振，但美國仍有將近1.65億人已經完整接種疫苗，幾乎佔全國人口約5成。雖然有些美國人以健康或宗教為由或因為不信任疫苖而拒絕接種，但也有一些美國人自己找到加打疫苗的方法，有些人在追加疫苖上，甚至自行配對和混打不同公司的疫苗。