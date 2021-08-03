謝震業（右一）創中國奧運史闖入200米半決賽第一人。（澎湃新聞）

東京奧運田徑項目，中國代表團繼選手蘇炳添男子100米跑出亞洲紀錄，為中國短跑帶來歷史性突破後，選手謝震業也突破歷史，3日上午在東奧男子200米第一輪第6組出場時，跑出20秒34成績，成為中國奧運史上第一個跑進男子200米半決賽的選手。

澎湃報導，27歲的謝震業賽後受訪指出，這一輪成績在他預想之中，「本來就想著爭取跑道20秒30左右，我想說這個成績應該能夠進半決賽。」

而對於半決賽，謝震業並沒有一個速度上的具體目標，只留下一句：「拚了，希望能進決賽。」

兩天前，在男子100米第一輪中，謝震業跑出了10秒16成績，未能從小組出線。謝震業賽後受訪時說，對自己成績並不滿意，但幫助他更了解自己的身體狀況。

「因為前一段時間身上的傷病反反覆覆，所以在大陸也有幾場比賽沒有跑。」謝震業表示，在跑完100米後，他對於目前的身體狀況還算比較滿意。

「剛開始還沒有整體感覺，但是跑到途中感覺好一些，所以放開了。這槍跑完之後，我覺得身體狀況比之前好很多，能讓我在200米中有個更加放開的心理，以及更加全面的狀態。」

事實上，謝震業極佳狀態在2019年，當年倫敦鑽石聯賽上，謝震業以19秒88創造最新大陸全國紀錄同時，也打破奧古諾德保持的19秒97亞洲紀錄，成為首名突破19秒90大關的亞洲選手。

同年杜哈世錦賽上，謝震業以20秒03進入男子200米決賽，這也是中國選手首次晉級世錦賽200米的決賽，他也改寫了中國在這個項目上無人進入世界大賽決賽的歷史。

不僅如此，他還在100米比賽中戰勝過蘇炳添，正在這樣成績之下，謝震業希望能夠在東京奧運的100米和200米上都突破。

但是，突如其來的疫情造成東京奧運會延期，謝震業的備戰計畫被打亂，隨之而來的是傷病的困擾。

2021賽季，謝震業在來到東京前，200米的最好成績只有20秒54。而在東京奧運會上，克服傷病重回賽場的謝震業，把自己的賽季最佳提高到了20秒34。