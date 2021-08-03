一輛大貨車今（3日）上午11時許，滿載砂石在新北市板橋區中正路332號前施工，疑因施工不慎、重心不穩，大貨車側翻於道路上。（翻攝）

大貨車疑施工不慎 側翻占據車道

大貨車疑施工不慎 側翻占據車道

一輛大貨車今（3日）上午11時許，滿載砂石在新北市板橋區中正路332號前施工，疑因施工不慎、重心不穩，大貨車側翻於道路上，占據1車道阻礙車輛通行，警方獲報已到場疏導交通並通知拖吊車協助，詳細車禍原因待進一步釐清。