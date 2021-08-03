大貨車疑施工不慎 側翻占據車道 13:022021/08/03 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一輛大貨車今（3日）上午11時許，滿載砂石在新北市板橋區中正路332號前施工，疑因施工不慎、重心不穩，大貨車側翻於道路上。（翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一輛大貨車今（3日）上午11時許，滿載砂石在新北市板橋區中正路332號前施工，疑因施工不慎、重心不穩，大貨車側翻於道路上。（翻攝） 大貨車疑施工不慎 側翻占據車道 訂閱影音： 中時新聞網 大貨車疑施工不慎 側翻占據車道 一輛大貨車今（3日）上午11時許，滿載砂石在新北市板橋區中正路332號前施工，疑因施工不慎、重心不穩，大貨車側翻於道路上，占據1車道阻礙車輛通行，警方獲報已到場疏導交通並通知拖吊車協助，詳細車禍原因待進一步釐清。 羅賓漢IPO 散戶反應冷女股神大買 陸股暴跌─行政干預跨越市場的紅線 #大貨車 #側翻 #占據 #施工 #不慎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基隆月眉國小停辦 校舍轉型社大 04:102021/08/03 地方新聞 四利多強心 鋼鐵IN起來 04:102021/08/03 財經要聞 將強化資安措施 隱私訴訟和解 Zoom付8,500萬美元 04:102021/08/03 全球財經 江啟臣重申不選2024總統大選 要當「造王者」 12:172021/08/03 政治 拓寬福德一路177巷卡關 新北桃園再溝通 04:102021/08/03 地方新聞 《半導體》德國洪災沖進商機 順德IGBT大單有望到手 11:272021/08/03 財經 日月潭新水蛙頭平台解封 與九蛙距離更近了 11:112021/08/03 生活 三利空衝擊前股王 野村降評中立 11:302021/08/03 財經 滙控上半年獲利翻倍增 04:102021/08/03 產業特刊 中信銀2021理財趨勢大調查 男性投資理財 首重財富累積 04:102021/08/03 財經要聞 恒大釋股恒騰 求現32.5億港元 04:102021/08/03 產業特刊 社會熱門新聞 「國民女友」脫罩跳霧社水庫戲水 公務員一旁「悠閒抽菸」挨轟 - 社會 30歲OL相親3年仍小姑獨處 擇偶5條件曝光慘遭酸爆 - 社會 超萌野生小白猴現蹤！山友：千萬別說出拍攝地點 - 社會 約炮小護士拍情慾片勒索 渣男又扮飯店少東詐乾網美 - 社會 知名女繪師曝13歲遭誘姦致不孕 怒控文創老闆偷拍700張私密照 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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