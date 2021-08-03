行政執行署彰化分署，鎖定秀妃養生館吳姓負責人名下車輛，進行查封拖吊。（彰化分署提供／謝瓊雲彰化傳真）

吳男接獲通知立即出面要求暫緩執行查封，但愛車仍被拖吊回彰化分署。（彰化分署提供／謝瓊雲彰化傳真）

秀妃養生館在三級警戒期間，被查出有陸籍按摩女外出接客發生人與人的連結，爆發違規群聚。（資料照）

彰化員林秀妃養生館，在3級警戒期間卻仍違規營業爆發群聚感染，日前遭彰化縣衛生局裁罰30萬元卻逾期未繳納，送行政執行署彰化分署強制執行，執行官直接透過「天眼」系統，鎖定秀妃吳姓負責人的愛車後查封拖吊，乖乖讓吳男在送強制執行10天內乖乖繳清罰鍰。

秀妃養生館今年5月21日遭查獲違法營業，當時政府已下令要求全國八大行業禁止營業，秀妃雖然停業，卻仍允許所屬陸籍按摩女私下外出接客，在防疫期間進行非必要「人與人的連結」，進而爆發群聚感染，總計店內6名陸女、馬伕母親、新竹男客與吳姓負責人等，共9人陸續染疫，並有58人遭匡列為接觸者隔離。

彰化縣政府5月28日對會館38歲吳姓負責人裁罰30萬元，但吳男以全案仍在向縣府陳情中，逾期未繳納罰鍰，全案在7月20日移送強制執行。

彰化分署行政執行官與承辦書記官立即著手調查、展開執行工作，發現設籍雲林縣的吳男在知名傳產公司斗六廠工作，名下有輛2018年豐田Altis轎車，研判該車市價約有60萬元，因此若能前往其上班地點查封車輛，應該極有機會讓本案順利執行徵起欠款。

彰化分署主任行政執行官胡天賜表示，藉由彰化縣政府地方稅務局協助，透過「天眼」電腦車牌辨識儀，掃描車牌影像，由電腦研判是否為分署要調查的車輛，確認確實是吳男名下愛車。

7月29日執行人員得知吳男當日已出勤、到公司上班後，即會同縣府人員出發前往吳男公司，調查該車下落，迅速查到車輛所在位置後，連絡警方到場進行查封程序，同時通知吳男。

吳男得知車子被查封，立即出面請求暫緩執行，強調自己已向彰化縣政府提出陳情和行政訴願，以自己先前也確診染疫住院治療中為由，希望延期繳納罰鍰；但執行人員表示，陳情無法停止執行程序，立即由拖吊業者將車拖吊回彰化分署，準備擇期進行拍賣程序。

胡天賜說，吳男當天不斷透過電話聯繫，了解除非繳清罰鍰，否則無法拿回汽車，隔天7月30日一早就親自帶了30萬元現金，和4000元執行必要費用（含拖吊費）到分署繳清，全案在收案10天內，就成功徵起30萬元全額罰鍰。