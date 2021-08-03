每個人都希望自己的另一半可靠又值得信賴，但有些人卻相當懦弱，一遇到困難就落荒而逃。搜狐網命理專欄點名，雙子座、天蠍座、射手座、雙魚座、處女座的男性在感情上最沒責任感，一有事逃得比誰都快，令人完全無法放心依賴。

▍1.雙子座

並非所有的雙子座都是花心的，但他們天生多情、個性極端，在感情中，他們秉持著「有便宜就要占」的原則，認為在年輕、條件好的時候，該享受就要享受，更會大張旗鼓和多個人搞曖昧，從來不覺得自己該負什麼責任，更會在對方想確認關係時逃跑，因此雙子男長期都背負著負心漢的罵名。

▍2.天蠍座

天蠍男的想法相當千變萬化，面對感情專不專一，端看遇到的人而定，如果對方外貌夠好看、個性夠迷人，他才會覺得自己到了要安定下來的人生階段，願意專心愛一人。但如果他覺得你不夠分量，他就會覺得享受人生比負責任更重要。

▍3.射手座

射手男在談戀愛時，總是秉持交朋友、試試看的心態，很難有人能真正走進他們心底，讓他們產生想「定下來」的感覺，因此，他們不會為了一棵樹而放棄整片森林，永遠都在追求征服新對象，即使他和你交往很久，也未必會跟你結婚，很可能成為逃婚的準新郎。

▍4.雙魚座

雙魚男負不負責任其實因人而異，如果他愛對方多一點，他會很樂意負責，甚至確立雙方關係，但如果對方比較愛他，一旦新鮮感消失，他就會暗中拉開距離，從如膠似漆變到若即若離，最後快速抽身。不過，雙魚男嘴上都會說自己是很負責的男人。

▍5.處女座

別以為處女座是土象星座，聽起來比較保守就真的很可靠，其實處女男很悶騷，他們會負責任，不過一定要在他們玩夠之後才有辦法靜下來，尤其是長得帥的處女男，他會覺得青春就是要拿來揮霍，更自認是大眾的國民情人。