總統府提供

國內疫情從三級警戒降至二級，蔡英文總統今天表示，台灣這陣子確實面臨許多考驗，但也都一次又一次度過難關。她相信難關還是很多，但只要大家合力「我們會一關一關過」。下一個階段各國建構出更強健的社會安全網，她期待台灣能開創出更具有韌性的永續發展模式，為全球對抗疫情做出更多的貢獻。

「堅韌社會再造委員會」國際委員陳建仁、施振榮、該會亞太中心國際顧問委員會主席詹長權、主席林夏如、執行長李自強、研究夥伴周桂田等人今天赴總統府拜會蔡英文總統。

蔡英文總統表示，這段時間，全世界每個國家、包括台灣，最關注的大概就是防疫議題，大家能夠努力把台灣跟亞太區的經驗作為全球對抗疫情的參考，加強台灣防疫工作跟國際的連結，她要表達感謝之意。

她說，後疫情時代的挑戰韌性的問題，這是現在全球治理的熱門議題。現在看到天災或疫病對整體社會結構所帶來的衝擊，事實上長久以來，國安部門對各式各樣社會的韌性，都有進行測試及基礎工程建構，她很高興看到在整體社會結構韌性上，透過大家的努力能與國際接軌，這是非常重要的一件事。

蔡英文指出，台灣這陣子確實面臨許多考驗，但也都一次又一次度過難關，顯現出台灣整體社會的一種韌性。她也常說台灣是「堅韌之島」，幾百年來都是如此，她相信難關還是很多，但只要大家合力，「我們會一關一關過」。

下一個階段各國在考慮，如何在防疫跟經濟復甦的同時，能夠兼顧永續平衡、建構出更強健的社會安全網，她也期待台灣跟其他國家有更多的經驗交流。

蔡英文也藉此機會恭喜陳建仁獲得天主教教宗方濟各任命為「宗座科學院」院士，讓台灣的學術界成就被世界看見，陳建仁曾擔任副總統，她認為這也是對台灣民主體制的肯定。她也相信大家能夠發揮專業、加強跟國際的交流合作，開創出更具有韌性的永續發展模式，為全球對抗疫情做出更多的貢獻。