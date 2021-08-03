近期高屏地區下起豪雨，出現積淹水災情，甚至有網友自嘲「可以抓魚了」。民眾黨立委張其祿今（3）日舉辦線上記者會，呼籲政府能重視高屏共同生活圈中央與地方的防災整合，並透過加速災害警示、加強沿海低窪地區排水疏洪、整體排水系統更新、處理瞬時洪峰系統建置及地方水圳系統升級，減少民眾生命財產損失。

張其祿今邀請高雄市議員吳益政、民眾黨鳳山服務處主任-陳妙真律師、經濟部水利署簡任正工程司林震哲一同舉辦線上記者會一同討論面對極端氣候來襲，如何因應及面對。

張其祿指出，幾個月前還在想台灣沒有水，擔心旱災問題，未料現在變成水災，這幾天中南部受到西南氣流影響，發生淹水災情，像是高雄永安、岡山積水一度達3、40公分，很多網友說可以抓到魚了，就連小琉球8年來首次淹水。

張其祿表示，面對極端氣候來臨，原來的滯洪、灌排等系統到底有沒有作用，整體治水配套必須更有系統性。他建議，以高屏共同生活圈的思維，合作面對防災防洪問題，及加速對於處理瞬時洪峰的系統建置，包括智慧科技導入等等。至於整個排水系統檢討，呼籲加速地方排水及水圳系統的整合及有效升級。

吳益政指出，各縣市的防洪量能因預算有限，水利署應該要用區域性思考解決根本問題，而非急就章，甚至淪為政治口水。他呼籲，水利署上位計畫必須執行好，地方在做治水會比較有目標。

民眾黨鳳山服務處主任陳妙真表示，鳳山逢雨必淹，今年淹了3次，雖然鐵路地下化了，但鐵路沿線淹水更嚴重，極端氣候是非戰之罪，但事情既然發生了，政府該如何因應，不要讓居民持續活在淹水恐懼，必須提出解方。

經濟部水利署簡任正工程司林震哲提到，今年跟去年是完全不同天氣型態，去年是大旱，但今年年初乾旱，到現在屬於台灣大的低壓帶，從7月開始雨量非常多，這段時間西南氣流盛行，造成大雨釀水患。

林震哲指出，淹水原因不外乎是降雨量超過排水標準，沿海低漥地區水不易排出，或是河川的水比較高，無法利用重力排出，需要抽水站，以及農曆大潮水位較高等，造成退水也不易，最後積淹水。

林震哲表示，目前中央推動在地治洪，透過補貼方式跟農委會合作，希望讓洪水留在農田。另外，硬體建設往往跟不上氣候變遷狀況，因此防災措施增加韌性，期待減低災害、減少傷亡，最主要從預警開始，掌握氣象資訊，預期災情來臨前，提早撤離疏散民眾。

林震哲表示，西南氣流來之前，水利署除自己開設整備會議外，也要求河川局針對地方滯洪池跟地方政府協調，調降蓄水位增加蓄洪空間，另高雄屏東針對防汛熱點會預布抽水機等方式加強整體防災能量。