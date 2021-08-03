演唱《犀利人妻》主題曲的歌手林凡，3年前遭蔡姓女粉絲瘋狂追求，平安夜晚上蔡女侵入林凡住宅，躲在林凡位於新北市汐止的住家車庫中，近林凡返家又尾隨進入庭院，拉扯中，林凡手臂受傷，吳姓製作人鼻樑遭毆，士林地院今年3月依侵入住宅罪、傷害罪，判處蔡女應執行徒刑6月，得易科18萬罰金，另外，林凡主張蔡女早在2019年7月、8月間，連續侵入住宅5次，士林地檢署上月底，依無故侵入他人住宅罪嫌起訴。

41歲的歌手林凡，與母親同住在新北市汐止區，2019年12月24日晚上11時40分，因愛慕林凡，進入庭院等待，先將禮物放在木椅上後，躲在車庫等候，間隔30分鐘後，吳男駕車載林凡返回住處，林凡見蔡女隨即發生爭執，同行吳男壓制反叩蔡女在牆邊，左手被蔡女咬傷。

蔡女辯稱基於道義的正當行為，過去幾年都送禮物給林凡，兩人是多年好友，之前林凡沒有拒絕，也沒人說她的行為不對，事發是因爲吳男開車衝撞她，不得以才會反擊，應屬正當防衛。

林凡審理中證稱，一回家就看到有人躲在車庫，心裡很害怕，看到木椅袋子就知道是蔡女放的，但都沒有經過她的同意，是蔡女自行伸手從門縫將門叩打開，已有5次之多，多次好言相勸不要再騷擾，但蔡女都不聽，侵入個人的範圍，持續有5、6年之久。

林凡更提出，早在1年多前住處監視器，林凡的媽媽已經明確告訴蔡女「你現在站的這裡，就是我們家的privacy」，我可以站在法律的立場告你騷擾我們家！」法院因而認定蔡女主觀上有侵入住宅的犯意。

另外，3年前的7月18日晚間11點、7月24日中午12點、8月11日晚上9點多、8月25日晚上9點多，8月27日凌晨2多，都以同樣方式打開鐵門，侵入林凡住宅的庭院，蔡女仍以相同主張，打算要算禮物給林凡，但其實早在2月間，林凡就已經走出門親自告訴蔡女不得在騷擾他，證明蔡女早已知悉林凡拒絕她接近，不應該擅自開啟圍籬鐵門進入，士林地檢署針對7、8月間侵入住宅部分偵結，並依法起訴。