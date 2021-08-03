嘉義縣水上鄉日前爆發工廠群聚感染，共造成嘉義縣、市11人染疫確診。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣水上鄉日前爆發工廠群聚感染，共造成嘉義縣、市11人染疫確診，在連續兩天加零後，縣府突預告今3日下午2點半，縣長翁章梁將主持線上直播記者會，讓外界懷疑是工廠群聚案又有新變化。

上月29日，嘉義市先傳出一名男子因照胃鏡被查出確診，30日縣府就公布水上鄉一間工廠因群聚染疫，包括老闆夫婦、員工及家人10人確診，之後縣府以擴大篩檢站因應，自7月31日至昨8月2日共快篩1511人，全數陰性。