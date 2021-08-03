嘉義縣疫情生變？疑與工廠群聚有關 縣府下午說明 13:022021/08/03 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 工廠群聚感染事件後，縣府以擴大篩檢站因應，自7月31日至昨8月2日共快篩1511人，全數陰性。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣水上鄉日前爆發工廠群聚感染，共造成嘉義縣、市11人染疫確診。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真） 嘉義縣水上鄉日前爆發工廠群聚感染，共造成嘉義縣、市11人染疫確診，在連續兩天加零後，縣府突預告今3日下午2點半，縣長翁章梁將主持線上直播記者會，讓外界懷疑是工廠群聚案又有新變化。 上月29日，嘉義市先傳出一名男子因照胃鏡被查出確診，30日縣府就公布水上鄉一間工廠因群聚染疫，包括老闆夫婦、員工及家人10人確診，之後縣府以擴大篩檢站因應，自7月31日至昨8月2日共快篩1511人，全數陰性。 北市公布2確診足跡 都與新北有關 湖北累計14例本土確診 基因測序結果均關聯淮安病例 #工廠 #縣府 #確診 #群聚 #嘉義縣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 秀妃養生館違規群聚 執行官這招讓業主乖乖繳清30萬元 12:562021/08/03 社會 屏縣府搶攻疫後商機 攜手飯店業推農產品 14:362021/08/03 寶島 紐約疫情再起 官員籲已接種疫苗者室內戴口罩 07:472021/08/03 國際 南京累計新冠確診220例 江寧商場批發市場今起暫停營業 12:152021/08/03 兩岸 10個月大女嬰也中鏢 嘉義縣工廠群聚再爆2確診 7旬嬤打過疫苗仍染疫 15:092021/08/03 生活 雖打完疫苗 美國聯邦參議員葛蘭姆宣布確診 04:572021/08/03 國際 連日豪雨不斷 嘉義東石漁港淤積近20噸漂流物 12:062021/08/03 生活 三級警戒重創業績 喜憨兒庇護工場剩2成 13:022021/08/03 生活 雲嘉強降雨淹水 曾文水庫今洩洪 04:102021/08/03 焦點要聞 大陸8月2日新增本土確診病例61例、無症狀23例 上海病例查無源頭 10:052021/08/03 兩岸 北市公布確診個案足跡 曾搭高鐵、捷運 13:342021/08/03 生活 生活熱門新聞 板橋爆醫院群聚4移工5病人染疫 全面停診隔離清空 - 生活 高端罕見副作用「顏面神經麻痺、眼壓過高」 莊人祥證實有2例 - 生活 「盧碧」颱風一生成就恐同步發警報 專家：這地區風雨令人擔心 - 生活 第五輪疫苗預約只打莫德納 45.1萬人可打第1劑 - 生活 熱帶性低壓生成 最快今晚成颱！估貫穿台海風雨掃3天 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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