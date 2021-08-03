廣東沿海的熱帶性低氣壓，今明兩天可能增強為第9號颱風「盧碧」，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，熱帶低壓位置已相當接近台灣海峽，一旦颱風形成，就有可能同步發布颱風警報，若其路徑更貼近台灣海峽，中南部山區雨勢會非常令人擔心，各地風雨將相當明顯。

「天氣風險 WeatherRisk」今天在臉書表示，廣東近海的熱帶低壓生成，日本氣象廳更發布颱風形成預警，有機會在明天發展為第9號颱風盧碧。由於熱帶低壓位置已經相當接近台灣海峽，一旦颱風形成，就可能同步發布颱風警報。

「天氣風險 WeatherRisk」指出，歐洲模式最新的熱帶低壓系集路徑預報顯示，目前路徑比較偏向沿著大陸廣東、福建的沿海北上，但還是會將強烈的西南風帶往台灣，中南部在周四至周六有大量降雨。

「天氣風險 WeatherRisk」擔心，如果這顆熱帶低壓或颱風，更貼近台灣海峽、甚至台灣西部沿海北上，那中南部山區雨勢會非常令人擔心，而且各地風雨都會相當明顯。預估明天這顆熱帶低壓或颱風的動向會更明朗，大家要密切留意。

氣象局預報員趙竑表示，以目前的最新預測路徑來看，海上颱風警報應該是颱風生成後才會發布，最快周四(5日)發海警，但熱帶性低氣壓位在大低壓帶中，變數仍很大。

趙竑表示，若琉球的低壓有發展，可能使熱帶低壓路徑往南偏，朝東方前進，較靠近台灣，對台灣的影響比較大，但目前預估琉球的低壓還發展不太起來，若無發展，路徑預測就比較像現在的預報，沿著大陸沿海朝東北前進，周四至周六影響台灣。