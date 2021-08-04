近來新冠病毒Delta變種毒株讓疫苗效力降低的統計數據受到全球重視，醫學界關切更多變異病毒株未來會出現「抗原漂移」（antigenic drift）現象，這種變異會讓疫苗失效，且致死率將高達恐怖的35%，因此建議實施在疫苗充足的國家實施接種第3劑加強針。歐美及以色列、韓國等國家已制訂第3劑施打計畫，台灣遲早也很快會面臨相同問題，應及早有所準備。

歐美國家與大陸都因Delta疫情而飽受困擾，英國緊急情況科學諮詢小組（SAGE）近日發表論文稱，稱，科學家對病毒變異毒株演化路徑的研究發現，新冠病毒未來可能出現「抗原漂移」變異，傳染病醫學顧問警告，這種致死率更高的變異從某種程度上來說，幾乎可以肯定必然會發生，產生「抗原漂移」的變異毒株致死率最高可達極為驚人的35%。

出現「抗原漂移」現象可能來自於兩種需要關注的變異病毒株，例如Beta及Alpha或Delta或正在調查中的變異病毒株重新結合而發生，以目前各種變異病毒在各地同時出現的現象，這種情況幾乎可以說「一定會發生」。(圖／美聯社）

曾經引爆嚴重呼吸道症候群的SARS與MERS(中東呼吸道症候群)，其死亡率分別為10%與35%。如果新冠病毒變異毒株出現抗原漂移現象，其致死率將與MERS相當。專家表示，所謂抗原漂移是指病毒變異到一定程度時，人類體內的抗體無法再發生作用，從而導致感染率和死亡率進一步增加。出現這種現象可能來自於兩種需要關注的變異病毒株（variant of concern）或正在調查中的變異病毒株「重新結合」而發生，例如目前已知的Beta（在南非發現）及Alpha（在英國發現）或Delta（在印度發現）等變異病毒株彼此重新結合，以目前各種變異病毒在各地同時出現的現象，這種情況幾乎可以說「一定會發生」。

日前美國疾控中心（CDC）在其官網公佈針對Delta的最新研究顯示，Delta毒株比例已超過80%並持續增加。它不只傳播力強，也擊穿了疫苗保護屏障，致死率也更高，其傳染力相當於水痘，與麻疹將成為人類史上傳染能力最強的3種病毒。雖然如此，現有疫苗在面對Delta時，對降低感染後的重症率以及致死率仍有極大的作用。

不論是防範Delta毒株的超強傳染力，或是應對必然會出現的「抗原漂移」毒株，第3劑疫苗加強針已從幾個月前的零星討論成為各國著手行動的現實。圖為台灣民眾接種疫苗。（圖／粘耿豪攝)

在「抗原漂移」現象尚未出現前，Delta的相關研究已引起各界對疫苗加強針的討論大增，追加第3劑的呼籲也再度受到關注。在更早之前輝瑞公司所公佈的資料顯示，第3劑加強針疫苗在年輕的接種者身上產生的病毒中和抗體比2劑接種後高出5倍以上，在老年人身上產生的中和抗體則高出11倍以上。但是當時包括世界衛生組織（WHO）與美歐國家都認為尚無足夠證據證明需要第3劑加強針。更何況，即便在疫苗相對充足的歐美國家，疫苗接種率最高在6成左右，第2劑接種率較高的也僅3至4成，因此在還有大量民眾未接種第1劑與第2劑，討論第3劑加強針暫時還不具有現實意義。

不過，Delta毒株在歐美各國造成大量的突破性傳染後，一些歐洲國家及疫苗接種率高的國家已經在態度上有較大改變。除了以色列開始為患有重大疾病及體弱病患接種第3劑疫苗之外，英國也計劃從9月初開始提供第3劑加強疫苗，德國則打算從9月1日開始向老年人和高危人群提供加強針接種。美國傳出在今年7月下旬已購買了額外的2億劑輝瑞疫苗，被認為很可能用於加強針的儲備。韓國政府也在日前宣布，雖然第一劑接種率只有34.1%，但Delta疫情擴散嚴重，考慮在10月或11月啟動疫苗加強針接種工作。

疫苗接種率與台灣相近的韓國已制訂了第3劑疫苗加強針計劃。圖為嘉義縣全面拚施打率，全縣人口疫苗覆蓋接種率達30％。（圖／嘉義縣政府提供 呂妍庭傳真）

雖然大陸因為人口基數大，接種率提升較為緩慢，但在針對Delta毒株防範早已著手進行，其中包括針對Delta的第2代疫苗以及做為第3劑加強針的疫苗。製作滅活疫苗的科興公司日前透露，針對變種病毒的2代疫苗正在做臨床試驗，研究完成後，將考慮根據研究結果提交第3劑的建議給世界衛生組織。陸媒也傳出，復必泰mRNA疫苗最近已獲批准在國內生產，很有可能作為加強針免費接種，同時年底產能可以達到10億劑。

總之，不論是防範Delta毒株的超強傳染力，或是應對必然會出現的「抗原漂移」毒株，第3劑疫苗加強針已從半年前的零星討論成為各國著手行動的現實。鄰近的韓國疫苗接種率( 38%)較台灣(32.6%)更高，購買疫苗也沒聽說發生什麼買不到的問題，如果連韓國都開始有加強針的計畫，台灣實在不能對Delta毒株與「抗原漂移」的可能性當作「事不關已」的現象來應對。