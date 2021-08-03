宜蘭五結鄉一家民宿昨(2日)發生擄人槍擊案。有14名持刀槍惡煞，昨天上午闖進五結鄉一處民宅內，朝著屋內6人一陣猛砍，甚至當場連開4槍，隨後將4名男子押到山區為後丟包，警方獲報後立刻循線緝凶，將涉案的14人陸續逮捕到案，依照槍砲彈藥刀械管制條例送辦，檢方複訊後向法院聲請羈押獲准。

14惡煞闖宜蘭五結民宿，開槍擄4人押山區打斷骨丟包。(戴志揚翻攝)

14惡煞闖宜蘭五結民宿，開槍擄4人押往山區，集體圍毆打斷骨頭後丟包，宜蘭地檢署向法院聲請對5名主嫌羈押。(中時資料庫)

根據警方調查，涉案的徐姓主嫌與兩名友人，1日晚間前往五結鄉一處民宿飲酒，但過程中卻發生口角後引發肢體衝突，徐男等3人憤而離去。昨天徐男號召另外13名友人，分別持槍械及刀棍回到民宿尋仇，不但砸爛屋內裝潢設備，也對屋內的6人一陣猛砍，甚至朝天花板連開四槍恐嚇。

一陣混亂中，徐男等人將現場4人押上車，開往礁溪山區後集體圍毆，直到對方倒地後將傷者丟包後逃離現場。傷者友人事後報警前往救援，警消趕到場將受傷的四人送醫，目前還有一人在加護病房。

警方獲報後，陸續將涉案的徐男等14人逮捕到案，訊後依槍砲彈藥槍砲彈藥刀械管制條例移送檢方，檢方複訊後將徐男等主嫌5人聲請羈押獲准。