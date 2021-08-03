中央流行疫情指揮中心今年5月中旬宣布我國升級為三級警戒，要求多個行業停業、不得群聚等，重創各行業，如原本有許多婚禮、會展訂單的喜憨兒基金會庇護工場在三級警戒前後就遭陸續退訂上百盒、損失逾100萬元，業績僅剩去年2成。

喜憨兒基金會擁有多個庇護工場、共聘用252名身心障礙員工，喜憨兒基金會公益行銷部總監胡玉芳表示，除了婚宴、會展取消，大家少出門不消費，居家上班沒人訂便當等造成庇護工場極大的壓力，但部分憨兒也有經濟壓力，因此並未實施如無薪假等措施。

胡玉芳說，雖然雙北今天開放民眾可以內用，但對業績幫助可能就一點而已，因為要梅花座、隔板、1.5公尺等限制，也限制來客人數。

喜憨兒基金會今年與幾米合作，以《幸福遇見 愛的守護》為主題推出中秋聯名限量禮盒。24歲中度智能障礙的小怡（化名），在中秋節前夕，忙著背誦各種月餅特色，希望能在她的介紹下，成功賣出月餅。

喜憨兒基金會邀請民眾一起來支持喜憨兒中秋月餅禮盒，今年也會同步舉辦「送愛到部落月餅禮盒」，今年預計為台南市、花蓮縣、苗栗縣、新北市、桃園市、嘉義縣，約2萬8214位學生，募集中秋月餅禮盒。