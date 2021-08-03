台中市議會今天進行財政經濟業務質詢，因應新冠肺炎疫情衝擊百業，市議員陳淑華、邱素貞、謝明源、蕭隆澤等人聯合質詢，抨擊「台中市經濟大補帖」只是將原有的九箭十方重新包裝再上架而已，沒有新作為，無法達到紓困實際效益。經發局強調，台中市致力協助產業優化。

市議員陳淑華、邱素貞、謝明源、蕭隆澤等人表示，市府所謂「台中市經濟大補帖」只是原有的九箭十方重新包裝再上架而已，沒有新意。政策內容空洞，亟需紓困的民眾沒辦法得到需要的幫助。市民生活最困頓的三級疫情警戒第一時間無法獲得市府在經濟上的支持。

陳淑華說，台中市提不出針對基層有幫助的紓困振興方案，就把台中市購物節、歡樂購這種列所謂的紓困，只拿例行事務充數說是紓困、振興大補帖；公車補助是公共運輸例行公事，也列為大補帖。市府難道只會把原本的業務改個包裝、改個名字就叫做振興嗎？就叫做紓困嗎？

陳淑華指出，台中市竟然也把中央政府大力推動並逐年目標的成效的行動支付、數位化等，列做振興，台中市真的沒有作為了嗎？其中中港邱比特弦線新經濟計劃，內容空洞，只有五行字。

經發局長張峯源表示，台中市致力協助產業優化，也會提供紓困相關辦法協助受疫情影響的企業及攤商度過難關。