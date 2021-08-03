中部重機玩家的熱門路線「台21線」假日湧入車友競速，因疫情趨緩，觀光適度鬆綁，周末車流量高。台中市東勢分局於疫情降級首周周末，聯合環保局、台中區監理所等執行「環警監聯合稽查」專案勤務，共攔查10多輛疑似改裝機車，經噪音檢測，共取締及告發3件。

台中市新社區豐埔公路「台21線」是通往南投縣國姓鄉的要道，民眾常行駛往來谷關與南投埔里、日月潭等觀光景點遊玩，也是重機車友口耳相傳的熱門路線。因疫情趨緩觀光地區適度鬆綁，假日往來車輛頻繁，車流量高。

為避免車輛超速、防制交通事故發生及違規改裝車輛噪音擾民，東勢分局於疫情降級首周周末，聯合環保局、台中區監理所等執行「環警監聯合稽查」專案勤務，共攔查10多輛疑似改裝機車，經噪音檢測，共取締及告發3件。

東勢分局長劉安杰表示，引擎排氣管噪音及汽、機車改裝引擎、底盤、電系、排氣管等重要設備，改裝違規部分事涉專業認定，因此邀集權責單位共同組成「環警監聯合稽查小組」，執行違規改裝排氣管及違反噪音管制法案件聯合稽查工作。

「環警監聯合稽查小組」同步執行加強取締酒後駕車與危險駕車等勤務，警方呼籲駕駛朋友確實遵守交通法令規定，切勿擅自變更車輛引擎、底盤、電系、排氣管等重要設備，以免影響車體結構，危害行車安全。