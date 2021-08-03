桃園市長鄭文燦3日與美國紐華克市長拉斯巴拉卡，舉辦線上姊妹城市交流協定簽約典禮。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長鄭文燦3日與美國紐華克市長拉斯巴拉卡，舉辦線上姊妹城市交流協定簽約典禮。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長鄭文燦3日與美國紐華克市長拉斯巴拉卡，舉辦線上姊妹城市交流協定簽約典禮。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長鄭文燦3日與美國紐華克市長拉斯巴拉卡，舉辦線上姊妹城市交流協定簽約典禮。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長鄭文燦3日與美國紐華克市長拉斯巴拉卡，舉辦線上姊妹城市交流協定簽約典禮。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

「國際燦」再添新篇章！桃園市不畏疫情，3日與同為交通樞紐的美國紐華克市，以線上會議締結成為姊妹城市，不但是市長鄭文燦上任之後，桃園的第15個姊妹市，也是桃園在美東地區第一個簽署的姊妹市，為台美城市外交開啟新的篇章，鄭文燦希望推動直航，讓雙方往來更便利。

鄭文燦說，紐華克市是美國新澤西州的重要城市，也是美東海空運樞紐城市，很開心能在台美關係最好的時刻，與紐華克市「好上加好」，締結成為姊妹市。他提到，桃園與紐華克市同為國際交通樞紐，都具有航空、海運及倉儲物流等產業優勢，也都是追求多元開放及更好經濟生活的城市，期盼未來兩市可就機場、經濟、文化、觀光等方面有更多交流合作。

鄭文燦也提到，今年6月台美TIFA會議復談，會中達成多項共識，也開始成立各項委員會，相信將促進更多交流。在疫情結束後，將儘速開展實體交流互訪，促進兩市更多合作可能。

紐華克市長拉斯．巴拉卡表示，很榮幸能和同為國際機場樞紐的桃園市締盟成為姊妹市，讓紐華克市在亞洲地區多了一位堅實的朋友，相信兩市透過各項合作互相學習、相互幫忙，定能讓兩市都有更好發展。他也感謝桃園選擇紐華克當美東第一個姊妹市，紐華克市有海港，也有國際機場，歡迎桃園加入紐華克的大家庭。

紐華克市議會副主席昆塔納說，紐華克市和桃園市都是海陸樞紐城市，相信在兩位市長的帶領下，在海、空運、科技發展等面向都能夠有更多合作交流，將來紐華克市議會也必定會非常支持兩市的合作。

外交部北美司司長徐佑典提及，台灣與美國共享民主、自由、平等價值，在疫情肆虐下，台美雙方因互助更加加深情誼，很高興今日能出席桃園市與紐華克市姊妹市簽約典禮，見證雙方城市關係建立重要里程碑，樂見兩市透過城市交流延續並加深台美各領域互動。

駐紐約辦事處大使銜總領事李光章表示，兩市擁有許多相似性，交流方向相當明確，可說是「好市成雙」，將持續協助促成兩市深化交流。

鄭文燦特別準備締盟紀念水泥工藝品致贈巴拉卡，工藝品造型猶如一條交錯的線，且兩端印有桃園和紐華克的市徽，象徵位處太平洋兩端的城市，因相似而結緣。