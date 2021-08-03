廣華-KY(1338)受晶片缺貨影響，5月營收來到谷底，6月在半導體大廠提升車用晶片產能，營收提升，第3季供貨狀況緩解，且車市第4季進入旺季，法人估計下半年營運有望逐季走高。該公司3.5元現金股息今天除息，開盤後填息率一度有25％，隨後震盪翻黑走跌，預計8月23日發放現金股息。

廣華-KY 6月營收回升到5.7億元，第2季營收15.7億元，年增2成，但比上季17.74億元下滑，主要去年同期正逢疫情、基期較低，而今年第2季全球鬧晶片荒，缺貨狀況影響客戶拉貨的動能。除影響營收，毛利率、獲利都可能影響，法人估計第2季將是今年谷底。

台積電、日本瑞薩等晶片供應在6月逐步回穩，缺料狀況有望緩解，成長就必須看客戶拉貨狀況而定。若營收回升，有助於毛利率同步上揚，估計今年營收、獲利仍有望年增雙位數。

廣華-KY也積極拓展新事業，與Mini LED晶圓切割、封裝、測試的廠商合作，搭配廣華模內注塑表面加飾專利技術，讓車燈呈現出更多元且精準的色彩，預計明年小量出貨，因大廠還在認證階段，估計後年才有機會放量。