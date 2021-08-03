LED封裝廠佰鴻（3031）今年以來受惠於光耦合器、不可見光產品出貨成長，第二季營收4.45億元、季增約32%、年增約26%，創下近7季以來新高，累計上半年營收7.81億元，年增25.42%。

展望下半年，佰鴻表示，目前訂單能見度可達第三季底，第四季展望也仍正向。今年公司主要動能來自不可見光產品，預估今年不可見光LED營收比重將達LED事業營收比重6成以上。

佰鴻第二季營收持續增長，季增逾3成；其中，6月營收達1.51億元，自結今年6月EPS為0.14元，預計第二季獲利亦可望優於首季。

佰鴻第一季營收3.36億元，毛利率年增11.9個百分點至31.93%；本業相較去年同期轉盈，營業淨利3553萬元，淨利4740萬元，EPS為0.28元，

佰鴻第二季獲利持續看增，推估上半年獲利可望較去年同期倍增，隨著旺季到來，整體下半年表現可望優於上半年，展望全年，也將比去年獲利明顯增長。