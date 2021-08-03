永城煤電控股集團近日在上海清算所公告，公司於7月27日收到大陸證監會《行政處罰決定書》，涉及虛增貨幣資金共計861億元（人民幣，下同）等資訊披露違規行為。因此證監會對永城煤電給予警告，並處以300萬元罰款；對相關6名高管處以共230萬元罰款。這也讓大陸網友批評，「罰300萬是罰酒3杯嗎？」、「造假800億罰300萬，犯罪成本太低」、「如果做假帳都不入刑，信用就沒有救了。」

據中證網引述大陸證監會調查結果顯示，2018年1月至2020年10月期間，永煤控股將應收控股股東河南能源化工集團（下稱河南能化或豫能化）的往來款作為貨幣資金列報，導致其合併報表層面虛增貨幣資金。

具體來看，永煤控股從2017年至2020年9月30日的財務報表，各自虛增112.74億元、235.64億元、241.07億元、271.74億元，分別占其當期揭露資金總額的54.03％、62.56％、57.28％、57.86％，合計上述虛增資金累計達861.19億元。

去年11月10日，永煤控股突然因流動資金緊張無法按期足額償付約10億本息金額。但當時就帳面資金來看，還有高達469.68億元，引發市場疑慮。而後違約也造成債市連鎖衝擊，全大陸煤炭類債券、河北、山西甚至雲南等地國企債均受波及，一級市場被迫取消發行，二級市場遭遇打折拋售。