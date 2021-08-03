大陸《湖北日報》報導，本輪新冠肺炎疫情從7月31日至8月2日24時，湖北省累計報告14例本土確診病例，感染者基因測序結果，均關聯淮安病例。已啟動武漢等重點區域全市全員核酸檢測。

湖北省召開疫情防控新聞發布會3日上午召開，省衛生健康委副主任柳東如表示，7月31日至8月2日24時，湖北省累計報告6例本土確診病例（其中5例為輕型，1例為普通型）和8例本土無症狀感染者。

其中，紅安縣確診病例1例，無症狀感染者3例；荊州市沙市區確診病例2例；武漢市經開區確診病例3例，無症狀感染者5例。根據流行病學調查和核酸檢測及基因測序結果，均為江蘇淮安確診病例的關聯病例。

相關負責人表示，將在做好重點人群、密接人員核酸檢測基礎上，根據流行病學調查結果，及時啟動大規模人群核酸檢測，將在盡可能短的時間內，做好重點區域內多輪核酸檢測，做好在更大範圍內開展核酸檢測的準備。原則上，不舉辦規模性聚集活動，出入各類公共場所必須佩戴口罩，文化休閒和娛樂場所實行限流、驗碼、測溫，原則上不組織重點地區人員來鄂旅遊。

據指出，武漢面臨嚴峻的防控形勢，根據疫情形勢和防控需要，為確保全市人民身體健康，決定啟動全市全員核酸檢測。

目前，武漢經濟技術開發區已出現多名核酸檢測陽性病例。根據疫情形勢和防控工作需要，武漢將迅速啟動全員核酸檢測，全面篩查核酸檢測陽性人員和無症狀感染者，消除隱患。通過市級統籌、屬地負責、網格包保，快速推進。